Які ціни на картоплю в магазинах
Вартість картоплі продовжує знижуватися у магазинах України, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Мінфін". Сезонний фактор допомагає знижувати ціну за кілограм продукту у супермаркетах.
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Якщо минулого місяця, у травні, ціни за кілограм сягали 89,15 гривні за кілограм, то наразі середня вартість у магазинах становить 51,49 гривні за кілограм.
Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на молоду картоплю у популярних магазинах України:
Картопля молода
- Metro 36,30 гривні за кілограм;
- Novus 39,99 гривні за кілограм;
- Megamarket 32,90 гривні за кілограм;
- АТБ 27,89 гривні за кілограм;
- Varus 49,90 гривні за кілограм;
- Сільпо 52,50 гривні за кілограм.