Як змінилися ціни на фрукти та овочі

В Україні продовжують дешевшати овочі "борщового набору" нового врожаю, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. Виняток становила лише рання морква, діапазон цін на яку розширився (з 35 – 40 до 25 – 55 гривень за кілограм).

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Після досить різкого зниження цін, яке спостерігалося тижнем раніше, огірки знову почали дорожчати (з 15 – 38 до 20 – 45 гривень за кілограм). Також дорожче, ніж попереднього тижня, продавався томат (з 65 – 95 до 75 – 95 гривень за кілограм).

Вкотре знизилися ціни на кабачок (з 20 – 28 до 10 – 15 гривень за кілограм). Подешевшали броколі (з 65 – 80 до 60 – 75 гривень за кілограм), цвітна (з 35 – 45 до 30 – 40 гривень за кілограм) та пекінська капуста (з 25 – 35 до 25 – 30 гривень за кілограм). У сегменті зелені продовжили дешевшати зелена цибуля (з 100 – 120 до 80 – 100 гривень за кілограм) та петрушка.

У фруктово-ягідному сегменті подорожчав абрикос (з 80 – 120 до 120 – 125 гривень за кілограм) та чорна смородина (з 75 – 250 до 220 – 250 гривень за кілограм). Проблеми з якістю місцевої черешні призвели до зниження цін (з 120 – 280 до 120 – 150 гривень за кілограм).

Зверніть увагу! Також продовжили знижуватися ціни на суницю садову (з 110 – 170 до 90 – 100 гривень за кілограм). Дешевше, ніж тижнем раніше, продавалася груша (з 85 – 100 до 85 – 90 гривень за кілограм).