Скільки коштують суниці у червні 2025 року

У Волинській області, зокрема місті Рожище, перші суниця та чорниця у 2025 році з'явилися на місцевих ринках ще 14 червня, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Волинську Службу Новин". Ягідники з околиць від самого ранку працюють над збором урожаю в лісах, а потім з'їжджаються до міст, де на місцевих ринках пропонують свіжу ягоду.

Читайте також Українські селекціонери вивели перший вітчизняний сорт їстівного лопуха

Лісова суниця – ягода делікатна, тому стабільно коштує дорожче за чорницю. На Волині ціна за стаканчик суниці становить 100 гривень. За пів літра продавці просять 200 гривень, пояснюючи таку ціну тим, що суницю збирати важче, а ще – ягода швидко втрачає свою свіжість.

У Хмельницькому стаканчик суниці можна придбати за 100 гривень, однак ще тиждень тому ціна становила близько 180 гривень за стакан, повідомляє "Фокус". У Рівному лісова суниця коштує приблизно 180 гривень за стаканчик об'ємом приблизно 300 мілілітрів.

Зовсім інша ціна у Львові: за пів літра суниці тутешні продавці просять 300 гривень.

Яка вартість чорниці у червні 2025 року

На Волині за один стаканчик чорниці просять 50 гривень. Однак місцеві продавці кажуть, що ціна може зрости у випадку, якщо ягід стане менше через погодні умови. Попри ціни, охочих придбати лісові ягоди не бракує. Люди запевняють: лісові суниця та чорниця – справжній делікатес, що вартує своїх грошей.

Зверніть увагу! Прогнозується, що найближчими днями лісових ягід на ринках побільшає. Однак, разом із цим, виросте конкуренція, що також може вплинути на ціни.