Сколько стоит земляника в июне 2025 года

В Волынской области, в частности городе Рожище, первые земляника и черника в 2025 году появились на местных рынках еще 14 июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Волынскую Службу Новостей". Ягодники из окрестностей с самого утра работают над сбором урожая в лесах, а потом съезжаются в города, где на местных рынках предлагают свежую ягоду.

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Лесная земляника – ягода деликатная, поэтому стабильно стоит дороже черники. На Волыни цена за стаканчик земляники составляет 100 гривен. За пол-литра продавцы просят 200 гривен, объясняя такую цену тем, что землянику собирать труднее, а еще – ягода быстро теряет свою свежесть.

У Хмельницком стаканчик земляники можно приобрести за 100 гривен, однако еще неделю назад цена составляла около 180 гривен за стакан, сообщает "Фокус". У Ровно лесная земляника стоит примерно 180 гривен за стаканчик объемом примерно 300 миллилитров.

Совсем другая цена в Львове: за пол-литра земляники здешние продавцы просят 300 гривен.

Какова стоимость черники в июне 2025 года

На Волыни за один стаканчик черники просят 50 гривен. Однако местные продавцы говорят, что цена может вырасти в случае, если ягод станет меньше из-за погодных условий. Несмотря на цены, желающих приобрести лесные ягоды хватает. Люди уверяют: лесная земляника и черника – настоящий деликатес, что стоит своих денег.

Обратите внимание! Прогнозируется, что в ближайшие дни лесных ягод на рынках станет больше. Однако, вместе с этим, вырастет конкуренция, что также может повлиять на цены.