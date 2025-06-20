Ученые вывели сорт овощного лопуха

Селекционеры опытной станции "Маяк" в Крутах Черниговской области завершают сортовое испытание и готовят к передаче в госреестр первый отечественный сорт съедобного лопуха, сообщает 24 Канал со ссылкой на Информационный портал Черниговщины.

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Селекционеры объясняют, что для использования в овощеводстве подходит и молодые листья, и молодые корешки лопуха. Их употребляют в ранневесенний период. В целом же овощной лопух является культурой сезонного использования.

Интересно! Лопух – культура двухлетняя. Особенно ценной она является для людей, страдающих сахарным диабетом. Содержание инулина в корнях крутовского лопуха составляет 7%. Это природный пребиотик, снижает уровень сахара и холестерина в крови, младший научный сотрудник опытной станции "Маяк" Александр Позняк.

Осенью после того, как выкапывают корнеплоды, их запесковывают в хранилищах, и потом можно зимой использовать не только корень, но и делать выгоночную культуру – посадить в вазон, поставить на подоконник и выращивать молодые листья на салаты,

– рассказывает ученый об особенностях употребления овоща.

По его словам, использовать лопух можно также на чаи, можно тушить, отваривать или жарить. Из молодых листьев можно делать голубцы.

Обратите внимание! Также кроме овощного лопуха, в этом году крутовские селекционеры планируют передать в государственный реестр сортов два сорта других мало распространенных овощных культур – лука многоярусного и хризантемы овощной.