Вчені вивели сорт овочевого лопуха

Селекціонери дослідної станції "Маяк" у Крутах Чернігівської області завершують сортове випробування й готують до передачі в держреєстр перший вітчизняний сорт їстівного лопуха, повідомляє 24 Канал із посиланням на Інформаційний портал Чернігівщини.

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Селекціонери пояснюють, що для використання в овочівництві підходить і молоде листя, і молоді корінці лопуха. Їх вживають у ранньовесняний період. Загалом же овочевий лопух є культурою сезонного використання.

Цікаво! Лопух – культура дворічна. Особливо цінною вона є для людей, котрі страждають на цукровий діабет. Вміст інуліну в коренях крутівського лопуха становить 7%. Це природний пребіотик, знижує рівень цукру і холестерину в крові, молодший науковий співробітник дослідної станції "Маяк" Олександр Позняк.

Восени після того, як викопують коренеплоди, їх запісковують у сховищах, і потім можна взимку використовувати не тільки корінь, але й робити вигоночну культуру – посадити у вазон, поставити на підвіконня і вирощувати молоде листя на салати,

– розповідає вчений про особливості вживання овочу.

За його словами, використовувати лопух можна також на чаї, можна тушкувати, відварювати чи смажити. З молодих листків можна робити голубці.

Зверніть увагу! Також крім овочевого лопуха, цьогоріч крутівські селекціонери планують передати до державного реєстру сортів два сорти інших мало поширених овочевих культур – цибулі багатоярусної та хризантеми овочевої.