Как изменились цены на овощи и фрукты

В Украине дешевеют ранние "борщевые" овощи, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Исключение составила лишь белокочанная капуста, подорожавшая (с 13 – 15 до 18 – 22 гривен за килограмм), в результате резкого сокращения предложения.

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Продолжают снижаться цены на тепличный огурец (с 25 – 50 до 15 – 38 гривен за килограмм). Дешевле, чем на прошлой неделе, продавался томат (с 70 – 95 до 65 – 95 гривен за килограмм), одновременно сладкий перец вырос в цене (с 100 – 230 до 160 – 190 гривен за килограмм).

Обратите внимание! Брокколи подешевела (с 70 – 90 до 65 – 80 гривен за килограмм), а диапазон цен на цветную капусту расширился (с 30 – 40 до 35 – 45 гривен за килограмм). Продолжали снижаться цены на зелень.

В фруктово-ягодном сегменте продолжают снижаться цены на землянику садовую (с 120 – 180 до 110 – 170 гривен за килограмм). Также в очередной раз подешевела груша (с 90 – 110 до 85 – 100 гривен за килограмм). Дешевле продавался абрикос (с 120 – 140 до 80 – 120 гривен за килограмм).

Интересно! Цены на черешню продолжают оставаться высокими (120 – 280 гривен за килограмм). Появились ценовые предложения на черную смородину, при этом разброс цен пока что достаточно большой (75 – 250 гривен за килограмм).