Индекс борща существенно вырос
Сейчас стоимость борща составляет 196 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
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Как отметили специалисты, для приготовления борща (на 3 литра воды) понадобятся:
- 250 граммов капусты (цена сейчас составляет 6,25 гривны за 500 граммов);
- 500 граммов свекла (цена составляет 14,7 гривны за 300 граммов);
- 300 граммов картофеля (придется заплатить 11,4 гривны за 300 граммов);
- 150 граммов моркови (11,42 гривны за 200 граммов);
- 100 граммов лука (5,98 гривны за 150 граммов);
- 2 столовые ложки томатной пасты (37,56 гривны за 140 граммов);
- 30 миллилитров растительного масла (2,68 гривны за 30 граммов);
- 500 граммов свиных ребер (106,5 гривен за 500 граммов)
- также соль, перец и лавровый лист по вкусу.
Важно! Если добавить к борщу: два ломтика батона (50 граммов), столовую ложку сметаны (25 граммов) и зубчик чеснока (5 граммов), то его цена вырастет до 206 гривен против 232 гривен в прошлом месяце.
Что происходит с ценами на овощи?
Сейчас цены на овощи демонстрируют сезонную динамику: молодая продукция дешевеет, старая – дорожает. Например, стоимость лука репчатого в рознице за последний месяц достигла 40 гривен за килограмм, но цена начнет снижаться с увеличением предложения в июле. Старый картофель тоже постепенно растет в цене, ведь запасы заканчиваются, а стоимость молодой еще довольно высокая (ее объемы увеличатся в конце июня).