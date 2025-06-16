Цены на мясо значительно выросли

В то же время цены на свинину остались стабильными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

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За месяц говядина выросла в цене на 6% до 336 гривен за килограмм, что на 20% дороже, чем в прошлом году. Однако курятина продемонстрировала больший рост.

Например, филе подорожало на 11% до 222 гривен за килограмм (+39% за год). Цена на бедро увеличилась на 28% до 154 гривен за килограмм (+39% за год), а тушка - на 25% до 110 гривен за килограмм (+42% за год).

В то же время цена на свиной ошеек осталась стабильной: на уровне 330 гривен за килограмм. Однако это на 31% превышает прошлогодний показатель.

Существенное подорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма. Говядина дорожает на фоне ограниченного предложения и компенсации себестоимости,

– объясняют в УКАБ.

Важно! Эксперты отмечают, что в ближайший месяц цены на мясную продукцию будут относительно стабильными, но есть риски того, что в результате стоимости кормов, уменьшение поголовья свиней и КРС, цены могут до конца лета вырасти еще на 5-7%.