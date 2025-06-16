Цены на хлеб изменились
За последний же месяц хлеб вырос в цене на 1%, передает 24 Канал со ссылкой на экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Читайте также Из-за квот ЕС в Украине дешевеет молоко: какая цена сейчас
Специалисты отмечают, что сейчас хлеб стоит в среднем 28,9 гривны за 450 граммов. А цена в популярных магазинах является такой:
- "Сильпо" – 29,9 гривны;
- "Ашан" – 27, 9 гривны;
- "Новус" – 29, 9 гривен;
- "Метро" – 27, 9 гривен.
Обратите внимание! В то же время фиксируется подорожание муки на 13% за последний год.