Сколько стоит молоко

Средняя закупочная цена молока экстра сорта по состоянию на 6 июня составила 16,00 гривен за килограмм, что на 12 копеек меньше чем месяц назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

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Диапазон цен на этот сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 гривен за килограмм и не изменился за последний месяц.

Высший сорт в среднем стоит 15,75 гривен за килограмм, а средняя цена на молоко первого сорта составила 15,45 гривен за килограмм. Минимальная цена в хозяйствах составляла 15,00 гривен, а максимальная – 15,60.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,75 гривен за килограмм без НДС, что на 5 копеек меньше по сравнению с результатами предыдущего мониторинга.

Почему падают цены на молоко

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили утверждает, что в начале июня снижение цен произошло в середине ценового диапазона, в то время как верхние и нижние границы диапазона цен на экстрагагунок и высший сорт остались без изменений.

Однако, во второй половине июня вероятен пересмотр закупочных цен со стороны молокоперерабатывающих предприятий, независимо от видов молочных продуктов, которые они производят.

Драйвером снижения цен на молоко-сырье является профицит не только молока-сырья, но и готовых молочных продуктов. Если в мае на рынке молочных продуктов существовал баланс, то по состоянию на теперь предложение товара больше чем спрос. Также среди причин:

Квота и пошлины ЕС

Рост закупочных цен в Украине в перспективе будет сдерживать восстановление Еврокомиссией 5 июня квот и пошлин на отечественную сельхозпродукцию. В частности, европейские трейдеры покупают в Украине сухое молоко и сливочное масло, которое уступает в цене биржевым товарам местного производства, и перепродают товары покупателям из третьих стран.

Отмена квот и восстановление пошлин на украинскую продукцию вероятно приведет к сокращению объемов экспорта молочных продуктов в ЕС. Переориентация экспорта сухого молока в страны Ближнего Востока и Северной Африки не станет для украинских компаний альтернативой европейскому рынку в плане денежной выручки.

Увеличение импорта сыров

Также на закупочные цены давит увеличение предложения импортных сыров на внутреннем рынке, что мешает реализации продукции отечественных сыроделов. В таких условиях молочно-товарные фермы вынуждены работать над сокращением производственных затрат, а увеличение объемов надоя не является выгодным на текущем этапе и будет способствовать ослаблению закупочных цен.

Ситуация может измениться, если правительству Украины и Еврокомиссии удастся договориться в краткосрочной перспективе об увеличении квот для отечественных поставщиков молочной продуктов или, вообще, об их отмене для молочного ряда.