Цены на кукурузу ползут вниз

На этой неделе произошло очередное падение экспортных цен спроса на 2 – 3 долларов за тонну – до 222 – 225 долларов за тонну (10 400 – 10 600 гривен за тонну) с доставкой в порт до конца июня, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Несмотря на это, фермеры не спешат распродавать остатки, надеясь на восстановление рынка.

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Снизились и цены на кукурузу нового урожая с поставкой в октябре – до 195 – 196 долларов за тонну.

Обратите внимание! Эксперты заметили, что активизация закупок в Азии свидетельствует о высоком интересе к дешевой кукурузе. Импортеры стремятся заключить сделки на фоне опасений относительно возможного роста цен в случае прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также возможного подорожания фрахта.

Актуальные мировые тендеры демонстрируют, что для сохранения конкурентоспособности на азиатском рынке, украинская кукуруза нового урожая должна стоить менее 190 долларов за тонну с доставкой в порт, заверили аналитики. Впрочем, это также создает риски для отечественных экспортеров учитывая ограниченный доступ к рынку ЕС.

Важно! Дополнительное давление на цены создает ожидаемое повышение мировых запасов кукурузы, по прогнозу Министерства сельского хозяйства США (USDA), в частности в Бразилии, что может больше ослабить рынок в ближайшие недели.