Ціни на кукурудзу повзуть вниз

На цьому тижні відбулося чергове падіння експортних цін попиту на 2 – 3 доларів за тонну – до 222 – 225 доларів за тонну (10 400 – 10 600 гривень за тонну) з доставленням в порт до кінця червня, повідомляє 24 Канал із посиланням на GrainTrade. Попри це, фермери не поспішають розпродавати залишки, сподіваючись на відновлення ринку.

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Знизились і ціни на кукурудзу нового врожаю з постачанням в жовтні – до 195 – 196 доларів за тонну.

Зверніть увагу! Експерти зауважили, що активізація закупівель в Азії свідчить про високий інтерес до дешевої кукурудзи. Імпортери прагнуть укласти угоди на тлі побоювань щодо можливого зростання цін у разі прогресу в торговельних перемовинах між США та Китаєм, а також можливого подорожчання фрахту.

Актуальні світові тендери демонструють, що для збереження конкурентоспроможності на азійському ринку, українська кукурудза нового врожаю повинна коштувати менше ніж 190 доларів за тонну з доставленням в порт, запевнили аналітики. Втім, це також створює ризики для вітчизняних експортерів з огляду на обмежений доступ до ринку ЄС.

Важливо! Додатковий тиск на ціни створює очікуване підвищення світових запасів кукурудзи, за прогнозом Міністерства сільського господарства США (USDA), зокрема у Бразилії, що може більше послабити ринок у найближчі тижні.