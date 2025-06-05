Молочная отрасль стабильно развивается

В Ассоциации производителей молока рассказали, что на 1 января 2025 года поголовье коров в промышленном секторе выросло на 1% против предыдущего периода, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВМ.

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В пятерку лидеров по количеству промышленного поголовья коров вошли:

Полтавская область – 52,7 тысячи голов

Черкасская область – 44 тысячи голов

Черниговская область – 35,4 тысячи голов

Киевская область – 34 тысячи голов

Винницкая область – 31,5 тысячи голов

В ассоциации отмечают, что несмотря на военные потери, прицельные обстрелы и уничтожение, вынужденную новую волну закрытия и релокации хозяйств из пораженных войной регионов, изнурительные блэкауты и рекордную жару июня-сентября 2024 года, из-за которых более 50% промышленных ферм существенно просели в надоях, – молочная отрасль Украины продемонстрировала существенные достижения.

Обратите внимание! Больше всего за год выросло производство молока-сырья за год в Николаевской области (+18%), Тернопольской (+13%), Хмельницкой (+9%), а также в Житомирской и Полтавской областях (по +8%). Зато значительное падение производства зафиксировано в Запорожской (- 87%), Харьковской (-45%) и Сумской областях (-6%).

Какие объемы экспорта и импорта в молочной отрасли

В то же время экспорт молочных продуктов в прошлом году составил 118,02 тысячи тонн, а денежная выручка – на 296,81 миллиона долларов (+16% к 2023 году и + 20% к 2021 году). В пятерку крупнейших экспортных категорий вошли:

сухое и сгущенное молоко – 25%,

сыры – 18%,

сливочное масло – 16%,

казеин – 14%,

мороженое – 14%.

В прошлом году в Украину поставили 60,27 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 290,34 миллиона долларов, в частности 78% импорта пришлось на сыры. В денежном эквиваленте сумма поставок выросла на 10% до 2023 года, но снизилась на 24% к 2021 году.

Сальдо внешней торговли молочными продуктами в прошлом году Украина сохраняла положительным, экспортируя почти вдвое больше по объему, чем импортирует (118 тысяч тонн против 60 тысяч тонн), при почти одинаковой стоимости (296,81 миллиона долларов экспорта против 290,34 миллиона долларов импорта).

Важно! Это свидетельствует о высокой добавленной стоимости импортируемых товаров (в основном – сыры) и большую товарную массу в экспорте (например, сухое молоко, масло, казеин), подытожили аналитики.