Молочна галузь стабільно розвивається

В Асоціації виробників молока розповіли, що на 1 січня 2025 року поголів'я корів у промисловому секторі зросло на 1% проти попереднього періоду, повідомляє 24 Канал із посиланням на АВМ.

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До п'ятірки лідерів за кількістю промислового поголів'я корів увійшли:

Полтавська область – 52,7 тисячі голів

Черкаська область – 44 тисячі голів

Чернігівська область – 35,4 тисячі голів

Київська область – 34 тисячі голів

Вінницька область – 31,5 тисячі голів

В асоціації зазначають, що попри військові втрати, прицільні обстріли та знищення, вимушену нову хвилю закриття та релокації господарств із уражених війною регіонів, виснажливі блекаути та рекордну спеку червня-вересня 2024 року, через які понад 50% промислових ферм суттєво просіли у надоях, – молочна галузь України продемонструвала суттєві здобутки.

Зверніть увагу! Найбільше за рік зросло виробництво молока-сировини за рік у Миколаївській області (+18%), Тернопільській (+13%), Хмельницькій (+9%), а також у Житомирській і Полтавській областях (по +8%). Натомість значне падіння виробництва зафіксовано у Запорізькій (- 87%), Харківській (-45%) та Сумській областях (-6%).

Які обсяги експорту та імпорту в молочній галузі

Водночас експорт молочних продуктів торік становив 118,02 тисячі тонн, а грошова виручка – на 296,81 мільйона доларів ( +16% до 2023 року та +20% до 2021 року). До п'ятірки найбільших експортних категорій увійшли:

сухе та згущене молоко – 25%,

сири – 18%,

вершкове масло – 16%,

казеїн – 14%,

морозиво – 14%.

Торік до України поставили 60,27 тисячі тонн молочних продуктів на суму 290,34 мільйона доларів, зокрема 78% імпорту припало на сири. У грошовому еквіваленті сума поставок зросла на 10% до 2023 року, але знизилась на 24% до 2021 року.

Сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами минулого року Україна зберігала позитивним, експортуючи майже вдвічі більше за обсягом, ніж імпортує (118 тисяч тонн проти 60 тисяч тонн), при майже однаковій вартості (296,81 мільйона доларів експорту проти 290,34 мільйона доларів імпорту).

Важливо! Це свідчить про високу додану вартість імпортованих товарів (здебільшого – сири) та більшу товарну масу в експорті (наприклад, сухе молоко, масло, казеїн), підсумували аналітики.