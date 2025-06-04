Україна продала в ЄС рекордні обсяги масла

Завідувач відділу податково-бюджетної політики Інституту аграрної економіки Леонід Тулуш під час конференції "Молочна галузь: Україна – ЄС" розповів, що Україна стрімко нарощує експорт молочної продукції, зокрема вершкового масла, до країн Європейського Союзу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist.com.

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За його словами, за перші п'ять місяців 2025 року експорт української молочної продукції вже перевищив 25 мільйонів доларів, що більше, ніж за весь 2023 рік (15 мільйонів доларів) і 2024 рік (17 мільйонів доларів). Основне зростання припадає саме на експорт до Європейського Союзу, зокрема вершкового масла та сухого знежиреного молока (СЗМ).

У травні цього року 58% всього експортованого вершкового масла з України пішло до ЄС. Ми за п'ять місяців вже на 16% перевищили обсяги експорту вершкового масла за весь минулий рік,

– зазначив Тулуш.

Важливо! Експерт наголосив, що у травні Україна експортувала майже 3 тисячі тонн вершкового масла та майже 4 тисячі тонн СЗМ, що свідчить про рекордні обсяги постачань. Частка експорту СЗМ до ЄС також зросла: якщо у 2024 році вона становила 66%, то у 2025-му – вже понад 70%.