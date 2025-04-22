Які ціни на масло у магазинах

У березні середня споживча ціна вершкового масла зросла на 1,3% – до 107,81 гривні за 200 грамів проти 106,43 гривні за 200 грамів у лютому, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Державної служби статистики.

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Якщо порівнювати з березнем 2024 року, то масло подорожчало на 37,1% – зі 78,61 гривні за 200 грамів. Держстат зауважує, що дані наведені без урахування тимчасово окупованих Росією територій і частини територій, на яких ведуться чи велися бойові дії.

Журналісти 24 Каналу дослідили ринок вершкового масла України і дізналися ціни за пачку у магазинах великих торгових мереж України:

Масло Селянське, 72,5%, 200 грамів

Auchan 113,90 гривні;

Metro 118,46 гривні;

Megamarket 119,40 гривні;

середня ціна: 117,25 гривні;

Масло Яготинське, 73%, 200 грамів

Novus 104,00 гривні;

Auchan 103,90 гривні;

середня ціна: 103,95 гривні.