Какие цены на масло в магазинах

В марте средняя потребительская цена сливочного масла выросла на 1,3% – до 107,81 гривны за 200 граммов против 106,43 гривны за 200 граммов в феврале, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

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Если сравнивать с мартом 2024 года, то масло подорожало на 37,1% – с 78,61 гривны за 200 граммов. Госстат отмечает, что данные приведены без учета временно оккупированных Россией территорий и части территорий, на которых ведутся или велись боевые действия.

Журналисты 24 Канала исследовали рынок сливочного масла Украины и узнали цены за пачку в магазинах крупных торговых сетей Украины:

Масло Крестьянское, 72,5%, 200 граммов

Auchan 113,90 гривны;

Metro 118,46 гривны;

Megamarket 119,40 гривны;

средняя цена: 117,25 гривны;

Масло Яготинское, 73%, 200 граммов

Novus 104,00 гривны;

Auchan 103,90 гривны;

средняя цена: 103,95 гривны.