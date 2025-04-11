Какие цены на масло перед Пасхой

Вместе с молоком подешевел и еще один ключевой ингредиент паски – сливочное масло, передает 24 Канал со ссылкой на данные аналитики УКАБ. Сливочное масло начало дорожать еще в начале октября прошлого года и незначительно дешевело только перед новогодними праздниками.

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Сейчас средняя стоимость сливочного масла снизилась примерно на 6 гривен по сравнению с началом текущего месяца. Если в начале апреля средняя стоимость пачки масла на 180 граммов с 72,5% жирности составляла 123 гривны, то сейчас, согласно анализу рынка "Минфина" пачка стоит 117,25 гривны.

Аналитики УКАБ исследовали цены на сливочное масло жирностью 72,5% в крупных продуктовых сетях Украины:

Масло Яготинское, 180 граммов

АТБ 124 гривны;

124 гривны; Сильпо 123 гривны;

123 гривны; Ашан 122 гривны;

122 гривны; Novus 123 гривны;

Масло Галичина, 180 граммов

АТБ 107 гривен;

107 гривен; Сильпо 139 гривен;

139 гривен; Ашан 111 гривен;

111 гривен; Novus 134 гривны;

134 гривны; Metro 111 гривен;

Масло Ферма, 180 граммов