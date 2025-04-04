Растительное масло дорожает

Индекс цен на продовольствие ФАО в среднем составил 127,1 пункта в марте 2025 года, оставшись практически неизменным по сравнению с февралем, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФАО. Снижение индексов цен на зерновые и сахар компенсировало рост индексов цен на мясо и растительные масла.

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В целом значение индекса на 6,9% выше соответствующего уровня год назад, но остается 20,7% ниже своего пикового значения, достигнутое в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Индекс цен на растительные масла ФАО в марте составил в среднем 161,8 пункта, что на 3,7% выше предыдущего месяца и остается значительно выше (23,9%) своего уровня годом ранее.

Международные цены на рапсовое и подсолнечное масло выросли с февраля, что отражает сокращение поставок со стороны основных экспортеров, которое совпадает с устойчивым мировым спросом на импорт.

Цены на масло также выросли

Индекс цен на молочные продукты ФАО в марте составил 148,7 пункта, не изменившись по сравнению с февралем 2025 года, но все еще на 19,9% выше, чем его значение год назад.

Международные цены на сливочное масло выросли третий месяц подряд, на 3,9% по сравнению с февралем, что обусловлено высокими розничными продажами и ростом международного спроса на фоне сезонного снижения поставок в Океании и вялого производства в Европе.