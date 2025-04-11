Які ціни на масло перед Великоднем

Разом з молоком здешевшав і ще один ключовий інгредієнт паски – вершкове масло, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Вершкове масло почало дорожчати ще на початку жовтня минулого року і незначно дешевшало лише перед новорічними святами.

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Наразі середня вартість вершкового масла знизилась приблизно на 6 гривень порівняно з початком поточного місяця. Якщо на початку квітня середня вартість пачки масла на 180 грамів із 72,5% жирності становила 123 гривні, то зараз, згідно з аналізом ринку "Мінфіну" пачка коштує 117,25 гривні.

Аналітики УКАБ дослідили ціни на вершкове масло жирністю 72,5% у великих продуктових мережах України:

Масло Яготинське, 180 грамів

АТБ 124 гривні;

124 гривні; Сільпо 123 гривні;

123 гривні; Ашан 122 гривні;

122 гривні; Novus 123 гривні;

Масло Галичина, 180 грамів

АТБ 107 гривень;

107 гривень; Сільпо 139 гривень;

139 гривень; Ашан 111 гривень;

111 гривень; Novus 134 гривні;

134 гривні; Metro 111 гривень;

Масло Ферма, 180 грамів