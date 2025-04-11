Які ціни на масло перед Великоднем
Разом з молоком здешевшав і ще один ключовий інгредієнт паски – вершкове масло, передає 24 Канал із посиланням на дані аналітики УКАБ. Вершкове масло почало дорожчати ще на початку жовтня минулого року і незначно дешевшало лише перед новорічними святами.
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Наразі середня вартість вершкового масла знизилась приблизно на 6 гривень порівняно з початком поточного місяця. Якщо на початку квітня середня вартість пачки масла на 180 грамів із 72,5% жирності становила 123 гривні, то зараз, згідно з аналізом ринку "Мінфіну" пачка коштує 117,25 гривні.
Аналітики УКАБ дослідили ціни на вершкове масло жирністю 72,5% у великих продуктових мережах України:
Масло Яготинське, 180 грамів
- АТБ 124 гривні;
- Сільпо 123 гривні;
- Ашан 122 гривні;
- Novus 123 гривні;
Масло Галичина, 180 грамів
- АТБ 107 гривень;
- Сільпо 139 гривень;
- Ашан 111 гривень;
- Novus 134 гривні;
- Metro 111 гривень;
Масло Ферма, 180 грамів
- Сільпо 129 гривень;
- Ашан 127 гривень;
- Novus 100 гривень;
- Metro 127 гривень.