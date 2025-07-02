Молочные продукты выросли в цене

В начале июля выросли розничные цены на большинство молочных продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ассоциацию производителей молока. Сейчас стоимость всех групп товаров значительно выше, чем в прошлом году.

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Аналитики отметили, что за последний месяц в Украине подешевели молоко пастеризованное жирностью до 2,6% в пленке, кефир жирностью 2,5% в тетрапаке и стекле, сыр кисломолочный жирностью 9% и сыр "Сулугуни". Цены на другие молочные продукты потребительской корзины или остались без изменений, или в среднем подорожали на 2,9%.

В частности, по состоянию на 1 июля пастеризованное питьевое молоко в бутылке в среднем стоило 63,81 гривны за килограмм (+0,3% к предыдущему месяцу и +24% к прошлому году).

Также подорожал кефир жирностью 2,5% в пленке – до 55,54 гривны за килограмм, что на 1% дороже против мая и на 17% больше, чем в прошлом году. Цена на сметану в стаканах жирностью 15% составляла в среднем 191,13 гривны за килограмм (+2% и +37% соответственно).

Относительно питьевого йогурта в пластиковых бутылках, то его средняя цена стоимость в июне составила 116,44 гривны за килограмм, что на 1,9% больше против предыдущего месяца и на 25% больше к прошлогодней цене.

Килограмм сливочного масла жирностью 72,5 – 73% отечественного производства в среднем стоил 584,82 гривны (+1,9% и +39% соответственно).

Против мая выросла стоимость многих твердых сыров, однако цена на сыр "Украинский" жирностью 50% на полках супермаркетов уменьшилась на 0,3%, продукт в среднем стоит 578,09 гривны за килограмм (хотя это +29% к прошлому году).

Также подорожали сыры "Маасдам" жирностью 45% – до 709,65 гривны за килограмм (+3% и +33% соответственно) и "Голландский" жирностью 45% отечественного производства – до 590,64 гривны за килограмм (+2% и +31%).

В июне против предыдущего месяца и прошлого года подорожала "Моцарелла" жирностью 45% украинского производства – до 596,42 гривны за килограмм (+1% и +38% соответственно), одновременно на 1% по сравнению с маем подорожала "Гауда" жирностью 45% – до 593,14 гривны за килограмм, что на 28% больше, чем в прошлом году.

Обратите внимание! В АМО отметили, что почти половина сыров на внутреннем рынке Украины – импортные, что затрудняет реализацию отечественной продукции. Однако важными для нас являются договоренности с Еврокомиссией по сохранению или расширению квот на молочную продукцию, ведь без этого Украина может уменьшить экспорт. А излишки молока и молочной продукции будут давить на внутренние цены.