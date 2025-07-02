Молочні продукти зросли у ціні

На початку липня зросли роздрібні ціни на більшість молочних продуктів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Наразі вартість усіх груп товарів значно вища, ніж торік.

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Аналітики зауважили, що за останній місяць в Україні подешевшали молоко пастеризоване жирністю до 2,6% в плівці, кефір жирністю 2,5% в тетрапаку та склі, сир кисломолочний жирністю 9% та сир "Сулугуні". Ціни на інші молочні продукти споживчого кошика або залишилися без змін, або в середньому подорожчали на 2,9%.

Зокрема, станом на 1 липня пастеризоване питне молоко у пляшці в середньому коштувало 63,81 гривні за кілограм (+0,3% до попереднього місяця та +24% до минулого року).

Також здорожчав кефір жирністю 2,5% в плівці – до 55,54 гривні за кілограм, що на 1% дорожче проти травня та на 17% більше, ніж торік. Ціна на сметану в стаканах жирністю 15% становила у середньому 191,13 гривні за кілограм (+2% та +37% відповідно).

Щодо питного йогурта в пластикових пляшках, то його середня ціна вартість у червні становила 116,44 гривні за кілограм, що на 1,9% більше проти попереднього місяця та на 25% більше до минулорічної ціни.

Кілограм вершкового масла жирністю 72,5 – 73% вітчизняного виробництва в середньому коштував 584,82 гривні (+1,9% та +39% відповідно).

Проти травня зросла вартість багатьох твердих сирів, однак ціна на сир "Український" жирністю 50% на полицях супермаркетів зменшилась на 0,3%, продукт у середньому коштує 578,09 гривні за кілограм (хоча це +29% до минулого року).

Також здорожчали сири "Маасдам" жирністю 45% – до 709,65 гривні за кілограм (+3% та +33% відповідно) та "Голландський" жирністю 45% вітчизняного виробництва – до 590,64 гривні за кілограм (+2% та +31%).

У червні проти попереднього місяця та минулого року здорожчала "Моцарелла" жирністю 45% українського виробництва – до 596,42 гривні за кілограм (+1% та +38% відповідно), водночас на 1% порівняно з травнем здорожчала "Гауда" жирністю 45% – до 593,14 гривні за кілограм, що на 28% більше, ніж торік.

Зверніть увагу! В АМВ зауважили, що майже половина сирів на внутрішньому ринку України – імпортні, що ускладнює реалізацію вітчизняної продукції. Однак важливими для нас є домовленості з Єврокомісією щодо збереження або розширення квот на молочну продукцію, адже без цього Україна може зменшити експорт. А надлишки молока й молочної продукції тиснутимуть на внутрішні ціни.