Що буде з цінами на сир далі

Сир на полицях українських магазинів вже, здавалося б, здорожчав до критичної межі, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Фокус". Однак, на думку фахівців, його вартість продовжить зростати і далі.

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Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Максим Гопка зазначив, що ціни на сир залежать від вартості сировини і витрат на перероблювання, зокрема, електроенергію.

Іноземний сир – дешевший за український. Так, середня ціна українського твердого сиру Гауда в супермаркетах – близько 587 гривень за кілограм, тоді як імпортний коштує 398 гривень за кілограм, що на 30 – 40 % менше.

Якщо ігнорувати цю ситуацію – імпорт продовжить зростати, український ціновий сегмент залишиться втраченим. Потрібне поступове впровадження заходів, які зможуть збільшити частку вітчизняного продукту на прилавках магазинів як з боку держави, так і бізнесу,

– говорить аналітик.

Зверніть увагу! Водночас керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що як молочна продукція загалом, так і твердий сир, може подешевшати влітку, тому що худобу перевели на відкритий випас.