Ринок молокопродуктів стабілізувався

За словами аналітика Георгія Кухалейшвілі, наприкінці травня в Україні спостерігалося незначне зниження цін на основні молочні продукти через надлишок молока-сировини та зниження закупівельних цін, повідомляє 24 Канал із посиланням на Асоціацію виробників молока. Також відбулося зростання частки імпортних сирів на внутрішньому ринку.

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Результати дослідження ринку показують, що молоко пастеризоване жирністю 2,5% – 2,6% в плівці в середньому коштує 46,41 гривні за кілограм, що на 69 копійок (-1%) менше порівняно з попереднім місяцем і на 9,32 гривні (+25%) більше відносно минулорічного періоду.

Кефір жирністю 2,5% в плівці в середньому коштує 55,17 гривні за кілограм, що на 43 копійки (+1%) більше ніж місяць тому і на 9,05 гривні (+20%) дорожче, ніж торік.

Сметана жирністю 15% в стаканах в середньому коштує 187,09 гривні за кілограм, що на 32 копійки (+0,2%) більше порівняно з попереднім місяцем і на 46,43 гривні за кілограм (+33%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на йогурт питний в пластикових пляшках становила 114,29 гривні за кілограм, що на 18 копійок (-0,2%) менше відносно попереднього місяця, але на 19,02 гривні (+20%) більше відносно минулорічного періоду.

Середня ціна на сир кисломолочний жирністю 9% становила 287,19 гривні за кілограм, що на 6,45 гривні (+2%) більше відносно попереднього місяця і на 62,89 гривні (+28%) більше відносно минулорічного періоду.

Вершкове масло жирністю 72,5%-73% вітчизняного виробництва в середньому коштує 573,64 гривні за кілограм, що на 72 копійки (-0,1%) менше відносно попереднього місяця, але на 157,53 гривні (+38%) дорожче, ніж торік.

Сир Український жирністю 50% в середньому коштує 579,62 гривні за кілограм. Порівняно з попереднім місяцем товар подорожчав на 27,64 гривні (+5%). Сир виріс в ціні на 135,89 гривні (+31%) відносно минулорічного періоду.