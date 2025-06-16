Ціни на хліб змінилися

За останній же місяць хліб зріс у ціні на 1%, передає 24 Канал з посиланням на експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

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Фахівці відзначають, що наразі хліб коштує у середньому 28,9 гривні за 450 грамів. А ціна у популярних магазинах є такою:

"Сільпо" – 29,9 гривні;

"Ашан" – 27, 9 гривні;

"Новус" – 29, 9 гривні;

"Метро" – 27, 9 гривні.

Зверніть увагу! Водночас фіксується подорожчання борошна на 13% за останній рік.