Ціни на хліб змінилися
За останній же місяць хліб зріс у ціні на 1%, передає 24 Канал з посиланням на експертів Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).
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Фахівці відзначають, що наразі хліб коштує у середньому 28,9 гривні за 450 грамів. А ціна у популярних магазинах є такою:
- "Сільпо" – 29,9 гривні;
- "Ашан" – 27, 9 гривні;
- "Новус" – 29, 9 гривні;
- "Метро" – 27, 9 гривні.
Зверніть увагу! Водночас фіксується подорожчання борошна на 13% за останній рік.