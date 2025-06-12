Як сильно здорожчає хліб

Очільник Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко розповів, що вартість хліба в Україні може зрости на 20% до кінця 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс – Україна". Однак, за його словами, це навряд чи підірве бюджет української сім'ї.

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Об'єктивно зараз українець споживає 150 – 200 грамів хліба щодня, тобто на місяць – близько 5 кілограмів. Отже, щомісяця громадянин України витрачає на хліб 200 – 210 гривень. Якщо ціна за рік збільшиться на 20%, то людина витрачатиме щомісяця на хліб на 40 гривень більше. Так, для наших пенсіонерів та інших малозабезпечених верств населення 40 гривень – це гроші. Проте говорити, що 40 гривень на місяць підірвуть бюджет української сім'ї, мабуть, було б перебільшенням,

– пояснює голова ВАП.

Тараненко наголошує, що причинами подорожчання хліба є зростання цін на всі складові товару – борошно, дріжджі, жири, цукор. До них додаються вартість електроенергії, логістика, а також вимога держави для підприємств, критично важливих для економіки та з правом бронювати персонал, підвищити зарплати до 20 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Він також відмітив, що наразі існує понад 3 тисячі зареєстрованих виробників хліба. При цьому він відкинув припущення про змову на ринку, наголосивши, що навіть за умови роботи лише двох тисяч із них, домовитися всім неможливо.