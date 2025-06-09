Очікується дефіцит жита

Директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський розповів, що в Україні у сезоні 2025/26 очікується дефіцит жита, що призведе до подорожчання житнього хліба і може змусити деяких виробників взагалі припинити його випікання, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Щодо обсягів виробництва пшениці у 2025 році, то, за різними оцінками, плюс-мінус 20 мільйонів тонн в Україні буде. Цього обсягу більше ніж достатньо, щоб внутрішньої проблеми із борошном і хлібом не було. Посів круп'яних культур – проса, гречки, вівса, гороху – щойно завершився. Якою буде погода влітку і, відповідно, врожай ярових культур – говорити поки що складно. З упевненістю можна лише сказати, що на 100% в сезоні 2025/26 буде дефіцит жита,

– говорить Рибчинський.

Україна імпортує жито

За його словами, уже зараз Україна частково переробляє польське жито, а для випікання хліба використовують балтійське житнє борошно. За словами Рибчинського, це стало реаліями української борошномельної галузі.

Причина – небажання сільгоспвиробників сіяти жито, оскільки його врожайність на третину нижча, ніж у пшениці – до 40 центнерів з гектара проти 60 центнерів з гектара відповідно. Попит на жито є лише на внутрішньому ринку. Проте наразі ціна на нього більше ніж конкурентна: якщо 2024 року одна тонна жита коштувала 6000 – 7000 гривень, то станом на травень 2025 року – 12 000 – 14 000 гривень,

– зазначає Рибчинський.

Зверніть увагу! Він додав, що раніше весь дефіцит покривався з Білорусі, що й призвело до скорочення обсягів виробництва жита в Україні – аграріям було складно конкурувати з постачаннями з Білорусі.

Здорожчання борошна призведе до поганих наслідків

Експерт констатує, що житнє борошно також подорожчало: у травні 2024 року ціна становила 10 000 гривень, зараз – 18 000 гривень для українського борошна і 20 000 гривень для імпортного.

Це не просто буде зростання ціни на житній хліб – багато виробників хлібобулочних виробів просто припинять його випікати,

– спрогнозував Рибчинський.

Важливо! На його думку, 2025/26 маркетинговий рік ми проживемо із дефіцитом жита і будемо купувати його на зовнішніх ринках за європейськими цінами. Це зробить жито цікавим для українських аграріїв. Експерт зазначає, що у 2026/27 маркетинговому році, найімовірніше, сільгоспвиробники збільшать площі під житом, що зможе вирівняти ситуацію на ринку.