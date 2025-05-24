Где больше всего украинцев за границей

По данным Евростата, больше всего украинцев в 2025 году находится в 3 европейских странах, передает 24 Канал.

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Первое место, по состоянию на март 2025 года, занимает Германия, где более 1 миллиона украинцев, что составляет 27,3% от общего количества.

На втором месте – Польша с 993 015 человек, что составляет 23,2% от общего количества.

В то же время Чехия на 3 месте, где проживает 394 985 человек (9,2%).

Поскольку больше всего украинцев проживает именно в этих странах, логично рассмотреть возможности заработка, которые там предлагают. Например, немало украинских заробитчан выбирают сезонную работу в сельском хозяйстве: сбор фруктов или овощей, вспашка или обрезка кустов.

Важно! Выбирая работу за рубежом на непроверенных онлайн-платформах, стоит внимательно изучать информацию о работодателе. Нередки случаи мошенничества, когда условия на месте существенно отличаются от обещанных в объявлении.

Сколько платят в Германии за работу на поле

Сбор клубники

По данным сайтов, где предлагают работу в Германии, есть варианты работы на посадку, уход и сбор клубники. Рабочий день – 8 часов с понедельника по субботу, а заработная плата составляет 10 евро в час. То есть в месяц – от 2 000 до 2 500 евро.

Справка: согласно среднему банковскому курсу евро, по состоянию на 19 мая, это от 92 000 гривен до 115 000 гривен.

Работа на ферме

Кроме сбора ягод, в Германии также предлагают работу на ферме. Речь идет о молочных, конных и свиных фермах, где рабочий график будет составлять от 8 до 10 часов в день.

Почасовая оплата – от 10 евро в час. Среди обязанностей есть доение, чистка, уборка, мытье и дезинфекция, кормление животных, вакцинация, перегон скота.

Сбор различных ягод

Предлагают в Германии работу и в фермерских хозяйствах, где нужно собирать различные виды ягод и фруктов. Речь идет как о яблоках, так и о малине, ежевике, томатах, грибах и т.д. На ферме нужно будет, кроме сбора, еще и упаковывать фрукты и ягоды.

Рабочие смены длятся 40 – 60 часов в неделю – это 5 – 6 дней. Ставка за час – 15,4 евро, а дополнительные часы – 22,5 евро. Таким образом, в месяц получается 2 500 – 3 500 евро (от 115 750 гривен до 162 050 гривен по среднему банковскому курсу).

Как проводились расчеты Журналисты 24 Канала промониторили сайты по поиску работы, где работодатели отмечали уровень почасовой оплаты. Далее умножили на примерное количество рабочих часов, чтобы выяснить сколько украинец за рубежом сможет заработать за месяц. Заметьте, что в публикации указано среднее арифметическое, поэтому почасовые ставки у разных работодателей могут отличаться.

Какую работу для украинцев можно найти в Польше

Сбор фасоли или боба

На платформах по поиску работы есть вакансии в Польше, например на сборщика урожая фасоли или боба. Среди обязанностей есть сбор урожая или вспахивание. За килограмм собранного урожая платят 1,7 злотого.

В то же время за сапание – 24 злотых в час. То есть за 8 часов вспашки можно получить 192 злотых в день, а за 12 часов работы – 288 злотых в день.

Обратите внимание! Если работать месяц с понедельника по субботу, от 8 до 12 часов ежедневно, то зарплата составит от 4 600 злотых до почти 7 000 злотых. По среднему банковскому курсу злотого в Украине, по состоянию на 19 мая, это от 48 760 гривен до 74 200 гривен.

Сбор малины и голубики

Польские агентства также предлагают работу по сбору малины и голубики. Зарплата в месяц достигает от 40 000 до 70 000 гривен.

С мая начало подготовительных работ – а это посадка, подрезка, подвязывание кустов, а с июня начинается сезон сбора ягод.

Что с работой в Чехии

Работа в теплице

В Чехии предлагают работу такую же, что и в Польше. Например, есть работа в современной теплице с апреля по октябрь.

Заработная плата составляет 26 000 – 39 500 крон в месяц нетто. Следавательно, по среднему банковскому курсу это от 44 200 гривен до 67 150 гривен.

Сбор помидор и огурцов

Кроме сбора огурцов и помидоров, работники также должны будут ухаживать за растениями, убирать в теплице и упаковывать продукцию. Одна смена длится от 8 до 12 часов, а стартовая почасовая оплата 120 крон, к которой добавляются бонусы за производительность.

Средняя зарплата нетто при отличной производительности 28 700 – 39 500 крон в месяц (47 600 – 67 150 гривен), а при хорошей производительности 26 000 – 30 000 крон в месяц (44 200 – 51 000 гривен).

Работа на складе

Много работы в Чехии на складе. Так в одной из вакансий предлагают официальное трудоустройство и оплату от 135 крон в час. График составляет 6 рабочих дней в неделю (где-то 10 – 12 часов в день).

Таким образом, в месяц можно будет заработать от более 32 000 крон до почти 40 000 крон. В гривнах это от 54 400 гривен до 68 000 гривен.

Обратите внимание! Кроме Польши, Германии и Чехии, украинцы могут ездить на работу, которая связана с сельским хозяйством, в Бельгию, Швецию, Испанию, Италию и т.д.