Какие цены на картофель в магазинах
Стоимость картофеля продолжает снижаться в магазинах Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Сезонный фактор помогает снижать цену за килограмм продукта в супермаркетах.
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Если в прошлом месяце, в мае, цены за килограмм достигали 89,15 гривны за килограмм, то сейчас средняя стоимость в магазинах составляет 51,49 гривны за килограмм.
Журналисты 24 Канала исследовали цены на молодой картофель в популярных магазинах Украины:
Картофель молодой
- Metro 36,30 гривны за килограмм;
- Novus 39,99 гривны за килограмм;
- Megamarket 32,90 гривны за килограмм;
- АТБ 27,89 гривны за килограмм;
- Varus 49,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 52,50 гривны за килограмм.