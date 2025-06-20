Огурцы снова дорожают после значительного спада цены

После того, как на рынке огурцов в Украине неделей ранее наблюдалось довольно резкое снижение цен, в данном сегменте снова установились положительные ценовые тенденции, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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По мнению экспертов, причиной подорожания овощей на украинском рынке является существенное сокращение предложения этой продукции из местных хозяйств. Так, практически во всех тепличных комбинатах на сегодня проводятся зачистки накануне подготовки ко второму севообороту, что повлекло значительное сокращение выборок.

Обратите внимание! В то же время предложение огурцов из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов уборки урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате цены на тепличные огурцы на данный момент формируются в пределах 30 – 50 гривен за килограмм (0,72 – 1,20 доллара за килограмм), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Важно! Эксперты отмечают, что сейчас тепличный огурец в Украине все же стоит в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Однако ключевые игроки рынка не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта этой продукции.