Овощи и фрукты должны быть в магазине

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко на днях подписал указ № 232 "Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд", сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

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Документ направлен на то, чтобы обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.

Указ определяет механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под нужды сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых.

Обратите внимание! Кроме того, документом устанавливается обязанность поставщиков обеспечить для торговых сетей поставки плодоовощной продукции. В свою очередь, торговые сети должны обеспечить ее наличие в магазинах в межсезонный период. За невыполнение этих обязанностей предусмотрено привлечение к административной ответственности.