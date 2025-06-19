Овочі та фрукти мають бути у магазині

Керівник Білорусі Олександр Лукашенко днями підписав указ № 232 "Про особливості постачання плодоовочевої продукції для республіканських державних потреб", повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit.

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Документ спрямований на те, щоб забезпечити стабільність на споживчому ринку та наявність у торгових об'єктах плодоовочевої продукції, особливо у міжсезонний період.

Указ визначає механізм надання торговим мережам кредитів на пільгових умовах для внесення авансу за 30% плодоовочевої продукції, яка закладається за держзамовленням під потреби мереж. Кредити можна буде взяти у білоруських рублях зі сплатою відсотків за користування ними у розмірі 3% річних.

Зверніть увагу! Крім того, документом встановлюється обов'язок постачальників забезпечити для торгових мереж постачання плодоовочевої продукції. У свою чергу, торгові мережі повинні забезпечити її наявність у магазинах у міжсезонний період. За невиконання цих обов'язків передбачено притягнення до адміністративної відповідальності.