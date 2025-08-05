Що передбачає указ Трампа?

Згідно із проєктом указу, банківським регуляторам нададуть вказівку розслідувати, чи порушували банки закон про рівні кредитні можливості, антимонопольне чи споживче законодавство, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Фінансові установи, які порушили законодавство, чекають штрафи, судові приписи чи інші дисциплінарні заходи.

Указ також зобов'яже регуляторів перевірити та скасувати усі політики банків, які могли стати причиною відмови в обслуговуванні клієнтів.

У окремих серйозних випадках порушення банків передаватимуться на розгляд генеральному прокурору.

Мін'юст ще у квітні оголосив, що створить робочу групу для розслідування скарг на банки, які відмовляють у кредитах чи інших послугах через "неприпустимі фактори".

Варто знати! Консерватори у США протягом років скаржилися на банки, звинувачуючи їх у відмові в обслуговуванні з політичних чи релігійних мотивів. Криптокомпанії також заявляли, що за часів Джо Байдена були фактично осторонь банківських сервісів, тож тепер Трамп бере справу в свої руки.

Як банки реагують на звинувачення?

Натомість банки звинувачення у дискримінації відкидають. Відмови вони пояснюють юридичними, фінансовими та регуляторними ризиками, пов'язаними із законами США, зокрема, про відмивання грошей.

У проєкті указу конкретні банки не вказані. Втім, за інформацією видання, мова може йти про Bank of America, який звинувачували у закритті рахунків християнської організації, що діяла в Уганді, буцімто на основі релігійних переконань.

Банк заперечив ці обвинувачення, а причиною відмови назвав те, що він не обслуговує малий бізнес за межами США.

В указі також критикуються деякі банки за участь у розслідуванні заворушень біля Капітолія у січні 2021 року.

Слід знати! В останні кілька місяців американські банки намагалися запобігати втручанню Білого дому у їхню роботу. Зокрема, вони спілкувалися з прокурорами та змінювали свої політики, щоб довести, що не підтримують дискримінацію клієнтів за політичними мотивами.