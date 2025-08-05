Что предусматривает указ Трампа?

Согласно проекту указа, банковским регуляторам предоставят указание расследовать, нарушали ли банки закон о равных кредитных возможностях, антимонопольное или потребительское законодательство, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Финансовые учреждения, которые нарушили законодательство, ждут штрафы, судебные предписания или другие дисциплинарные меры.

Указ также обяжет регуляторов проверить и отменить все политики банков, которые могли стать причиной отказа в обслуживании клиентов.

В отдельных серьезных случаях нарушения банков будут передаваться на рассмотрение генеральному прокурору.

Минюст еще в апреле объявил, что создаст рабочую группу для расследования жалоб на банки, которые отказывают в кредитах или других услугах из-за "недопустимых факторов".

Стоит знать! Консерваторы в США в течение лет жаловались на банки, обвиняя их в отказе в обслуживании по политическим или религиозным мотивам. Криптокомпании также заявляли, что во времена Джо Байдена были фактически в стороне банковских сервисов, и теперь Трамп берет дело в свои руки.

Как банки реагируют на обвинения?

Зато банки обвинения в дискриминации отвергают. Отказы они объясняют юридическими, финансовыми и регуляторными рисками, связанными с законами США, в частности, об отмывании денег.

В проекте указа конкретные банки не указаны. Впрочем, по информации издания, речь может идти о Bank of America, который обвиняли в закрытии счетов христианской организации, действовавшей в Уганде, якобы на основе религиозных убеждений.

Банк отрицал эти обвинения, а причиной отказа назвал то, что он не обслуживает малый бизнес за пределами США.

В указе также критикуются некоторые банки за участие в расследовании беспорядков у Капитолия в январе 2021 года.

Следует знать! В последние несколько месяцев американские банки пытались предотвращать вмешательство Белого дома в их работу. В частности, они общались с прокурорами и меняли свои политики, чтобы доказать, что не поддерживают дискриминацию клиентов по политическим мотивам.