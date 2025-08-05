Чому ОАЕ обмежує діяльність російських компаній?
Орієнтовно 30% від компаній з Росії отримали повідомлення, де йдеться про обмеження фінансових операцій, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
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Зверніть увагу! Для частини російських компаній фінустанови ОАЕ закрили банківські рахунки.
Якими були основні причини впровадження обмежень:
- відсутність відповіді на запит банків (або несвоєчасність);
- виявлення помилок у документах;
- невідповідність заявленої інформації та фінансових потоків;
- зв'язки з чорним списком FATF;
- зв'язки з особами, що зараз перебувають під міжнародними санкціями (чи іншими обмеженнями).
Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти Росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з Росією,
– повідомляє українська розвідка.
Імовірно, фінустанови ОАЕ почали перевірки, аби не потрапити у сірий список FATF знову. До того ж, таким чином, місцевий уряд показує готовність підтримати світові санкції.