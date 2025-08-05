Чому ЄС не вводить контртарифи?

Речник Європейської комісії Олоф Гілл заявив, що зараз ЄС та США працюють над тим, аби сформулювати остаточну декларацію про умови торгівлі та розмір тарифів, пише 24 Канал з посиланням на Europa Press.

Читайте також Курс долара змінює траєкторію: який курс в обмінниках та банках

Олоф Гілл Речник Європейської комісії З огляду на ці цілі Комісія вживе необхідних заходів для призупинення на шість місяців контрзаходів ЄС проти США, які мали набути чинності 7 серпня.

Як уточнив Гілл, завдяки цьому перенесенню Європа хоче забезпечити вигідніші умови торгівлі.

Зверніть увагу! Контртарифи ЄС мали стати відповіддю на потенційні тарифи США. Європейські заходи проти американського імпорту були на суму орієнтовно 93 мільярди євро.