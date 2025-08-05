Почему ЕС не вводит контртарифы?

Представитель Европейской комиссии Олоф Гилл заявил, что сейчас ЕС и США работают над тем, чтобы сформулировать окончательную декларацию об условиях торговли и размер тарифов, пишет 24 Канал со ссылкой на Europa Press.

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Олоф Гилл Представитель Европейской комиссии Учитывая эти цели Комиссия примет необходимые меры для приостановления на шесть месяцев контрмер ЕС против США, которые должны были вступить в силу 7 августа.

Как уточнил Гилл, благодаря этому переносу Европа хочет обеспечить более выгодные условия торговли.

Обратите внимание! Контртарифы ЕС должны были стать ответом на потенциальные тарифы США. Европейские меры против американского импорта были на сумму ориентировочно 93 миллиарда евро.