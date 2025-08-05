Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 5 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (без изменений по сравнению с 4 августа) и продажа по 41,97 гривны (-3 копейки).

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Покупка евро проходит по 47,85 гривны (+25 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+1 копейка).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Купить доллар можно в среднем по 41,69 гривны (-11 копеек), а продать по 41,70 гривны (-5 копеек).

(-11 копеек), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 48,24 гривны (+3 копейки), а продажа по 48,43 гривны (-2 копейки).

По сколько курс в обменниках?

По состоянию на 4 августа, доллары покупают в среднем по: 40,75 гривны (-43 копейки), а продают по 41,77 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

(-43 копейки), а продают по (+1 копейка), по данным finance.ua. Евро покупают по 47,70 гривны (-18 копеек), а продают по 48,45 гривны (без изменений).

Будет ли дорожать курс в ближайшее время?

Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке без резких изменений учетной ставки.

Анна Золотько Директор Департамента казначейских операций Unex Bank Это происходит благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.

Золотько добавляет, что это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций. Таким образом, в августе гривна будет находиться в пределах прогнозируемых показателей.