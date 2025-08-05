Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 5 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,45 гривны (без изменений по сравнению с 4 августа) и продажа по 41,97 гривны (-3 копейки).
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- Покупка евро проходит по 47,85 гривны (+25 копеек), продажа – по 48,70 гривны (+1 копейка).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,69 гривны (-11 копеек), а продать по 41,70 гривны (-5 копеек).
- Покупка евро по 48,24 гривны (+3 копейки), а продажа по 48,43 гривны (-2 копейки).
По сколько курс в обменниках?
- По состоянию на 4 августа, доллары покупают в среднем по: 40,75 гривны (-43 копейки), а продают по 41,77 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,70 гривны (-18 копеек), а продают по 48,45 гривны (без изменений).
Будет ли дорожать курс в ближайшее время?
Для 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что НБУ сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке без резких изменений учетной ставки.
Это происходит благодаря значительным международным резервам и контролируемому уровню инфляции.
Золотько добавляет, что это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций. Таким образом, в августе гривна будет находиться в пределах прогнозируемых показателей.