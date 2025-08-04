Что происходило на валютном рынке в июле?
В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько указала, что среднее значение 41,79 гривны за доллар в течение июля свидетельствует о спокойной динамике без резких изменений, характерных для более волатильных периодов.
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Благодаря взвешенной монетарной политике и продаже валюты на межбанке Национальный банк Украины предотвратил резкие колебания, что позволило сохранить стабильность рынка.
Спрос на евро в июле оставался сдержанным. Именно это способствовало выравниванию ситуации между межбанковским и наличным рынками. Курс евро постепенно снижался, что в очередной раз подтвердило результативность монетарных действий НБУ.
Что будет происходить с курсом доллара в августе?
Как говорит банкир, сейчас регулятор сохраняет возможность поддерживать равновесие на валютном рынке без резких изменений учетной ставки. Это происходит благодаря:
- значительным международным резервам;
- контролируемому уровню инфляции.
Это минимизирует риск резких колебаний курса в августе и создает предсказуемые условия для валютных операций,
– указывает банкир.
Обратите внимание! По словам Золотько, ближайшее время гривна будет оставаться в пределах прогнозируемых показателей.