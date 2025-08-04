Какие санкции могут сильно повлиять на Россию?
Если Трамп введет пошлины 100% с сентября, Россия может понести значительные убытки, сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net.
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Стопроцентная пошлина на товары страны, которая покупает российскую нефть, по сути заставляет страну или почти полностью отказаться от торговли с Америкой, или отказаться от российской нефти. Я очень удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу России.
По оценкам Власюка, при ведении американцами пошлин 100%, Россия может терять 12 – 13 миллиардов долларов ежемесячно. То есть, до конца этого года ориентировочно минус 30 миллиардов долларов.
Если эта вся нефть (российская – 24 Канал) исчезает с рынка, в одном из сценариев может быть, что цена на нефть подрастет. Как при этом отреагируют в ОПЕК – здесь многое можно означать,
– говорит Власюк.
Обратите внимание! Власюк говорит, что российская нефть составляет примерно 12% от мирового рынка.