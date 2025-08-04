Які санкції можуть сильно вплинути на Росію?

Якщо Трамп впровадить мита 100% з вересня, Росія може зазнати значних збитків, повідомляє 24 Канал з посилання на LIGA.net.

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Владислав Власюк Уповноважений президента України з питань санкційної політики Стовідсоткове мито на товари країни, яка купує російську нафту, по суті змушує країну або майже повністю відмовитись від торгівлі з Америкою, або відмовитись від російської нафти. Я дуже здивуюся, якщо вибір буде зроблений на користь Росії.

За оцінками Власюка, при веденні американцями мит 100%, Росія може втрачати 12 – 13 мільярдів доларів щомісяця. Тобто, до кінця цього року орієнтовно мінус 30 мільярдів доларів.

Якщо ця вся нафта (російська – 24 Канал) зникає з ринку, у одному зі сценаріїв може бути, що ціна на нафту підросте. Як при цьому відреагують в ОПЕК – тут багато що можна означати,

– каже Власюк.

Зверніть увагу! Власюк каже, що російська нафта складає приблизно 12% від світового ринку.