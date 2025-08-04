Що відомо про придбання Індією нафти?

Це велике спотове придбання сировини від IOC відбулося після відкриття арбітражного вікна для постачання американської нафти в Азію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Також це сталось на тлі призупинення закупівель російської нафти індійськими державними нафтопереробниками через зменшення знижок. Зокрема президент США Дональд Трамп попередив країни, щоб вони не купували нафту в Москви, яка перебуває під санкціями через повномасштабне вторгнення в Україну.

Згідно з даними джерел, IOC придбала:

4,5 мільйона барелів американської нафти;

500 тисяч барелів канадської Western Canadian Select (WCS);

2 мільйони барелів нафти Das.

Важливо! Джерела, що спілкувалися з Reuters, зазначили, що ці закупівлі частково покликані замінити російську нафту.

Індія – третій за обсягами імпортер нафти у світі, водночас є найбільшим покупцем російської нафти, що постачається морем. Як повідомлялося раніше, індійські державні нафтопереробники – IOC, Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL) – минулого тижня не подавали запити на закупівлю російської нафти.

У межах тендеру IOC, який завершився в п’ятницю, компанії P66 та Equinor (EQNR.OL) постачатимуть по 1 мільйону барелів американської нафти сорту West Texas Intermediate Midland (WTI Midland), а Mercuria — 2 мільйони барелів того ж сорту.

Vitol постачатиме 1 мільйон барелів WTI Midland та WCS. Trafigura поставить 2 мільйони барелів нафти Das.

Ціни за цими угодами наразі не оприлюднені,

– уточнили у Reuters.

Зверніть увагу! Закупівлі також збігаються з введенням додаткових санкцій Європейського Союзу проти російської енергетичної торгівлі.