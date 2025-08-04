Які санкції утвердив Зеленський?

Санкції, які ввів Зеленський, вводять у дію рішення РНБО. Загалом обмеження стосуватимуться 39 фізичних осіб та 23 компаній, повідомляє 24 Канал з посилання на сайт президента.

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Зокрема, серед підприємств, що потрапили під санкції, варто виділити:

  • ТОВ "Алчевськпромгрупп" – ТОТ Луганщини;
  • ТОВ "Каранський кар'єр – ТОТ Донеччини;
  • ТОВ "Гільдія Групп" – ТОТ Донеччини.

Які обмеження будуть застосовані для цих компаній:

  • блокування їх активів;
  • блокування можливості виведення капіталів;
  • зупинення виконання фінансових зобов'язань;
  • зупинення виконання економічних зобов'язань;
  • обмеження торгівельних операцій.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування,
– йдеться у рішенні уряду.

Зверніть увагу! Також цим рішенням підсанкційних осіб буде позбавлено держнагород.