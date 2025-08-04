Які санкції утвердив Зеленський?
Санкції, які ввів Зеленський, вводять у дію рішення РНБО. Загалом обмеження стосуватимуться 39 фізичних осіб та 23 компаній, повідомляє 24 Канал з посилання на сайт президента.
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Зокрема, серед підприємств, що потрапили під санкції, варто виділити:
- ТОВ "Алчевськпромгрупп" – ТОТ Луганщини;
- ТОВ "Каранський кар'єр – ТОТ Донеччини;
- ТОВ "Гільдія Групп" – ТОТ Донеччини.
Які обмеження будуть застосовані для цих компаній:
- блокування їх активів;
- блокування можливості виведення капіталів;
- зупинення виконання фінансових зобов'язань;
- зупинення виконання економічних зобов'язань;
- обмеження торгівельних операцій.
Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування,
– йдеться у рішенні уряду.
Зверніть увагу! Також цим рішенням підсанкційних осіб буде позбавлено держнагород.