Які санкції утвердив Зеленський?

Санкції, які ввів Зеленський, вводять у дію рішення РНБО. Загалом обмеження стосуватимуться 39 фізичних осіб та 23 компаній, повідомляє 24 Канал з посилання на сайт президента.

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Зокрема, серед підприємств, що потрапили під санкції, варто виділити:

ТОВ "Алчевськпромгрупп" – ТОТ Луганщини;

ТОВ "Каранський кар'єр – ТОТ Донеччини;

ТОВ "Гільдія Групп" – ТОТ Донеччини.

Які обмеження будуть застосовані для цих компаній:

блокування їх активів;

блокування можливості виведення капіталів;

зупинення виконання фінансових зобов'язань;

зупинення виконання економічних зобов'язань;

обмеження торгівельних операцій.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування,

– йдеться у рішенні уряду.

Зверніть увагу! Також цим рішенням підсанкційних осіб буде позбавлено держнагород.