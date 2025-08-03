Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю посла США при НАТО Метью Вітакера американському телеканалу Newsmax.

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Як Трамп може вплинути на Росію?

Метью Вітакер нагадав, що вже наступного тижня Дональд Трамп запровадить суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес, якщо Володимир Путін не погодиться на припинення вогню.

За його словами, президент США розуміє, що таке важелі впливу, краще за будь-кого іншого.

Суть у тому, що Путіну потрібно продавати свою нафту. Він продає її Китаю. Він продає її Індії. Він продає Бразилії. І ці країни тепер зазнають досить значного впливу через те, що вони ведуть бізнес з Росією, і Росія не матиме жодних друзів. У них не буде жодних торговельних партнерів. І їхня здатність фінансувати цю війну закінчиться,

– пояснив посол США при НАТО.

Він підкреслив, що припинення вогню можна досягти лише дипломатичним шляхом й обидві сторони повинні будуть сісти за стіл переговорів.

Обидві сторони повинні будуть досягти угоди, яка, найімовірніше, не зовсім відповідає їхньому ідеальному сценарію, але водночас вбивства мають припинитися,

– підсумував Вітакер.

Можливість запровадження санкцій проти Росії нещодавно прокоментувала також виконувачка обов'язків постійного представника США в ООН Дороті Ші. За її словами, Дональд Трамп чітко заявив, що країна має підписати мирну угоду впродовж 10 днів.

Дороті Ші заявила, що у разі невиконання цієї вимоги США готові застосувати "додаткові заходи для забезпечення миру" та президент Трамп пропонує Росії й Україні вихід з конфлікту.