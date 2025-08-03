Політолог Ігор Рейтерович в етері 24 Каналу припустив, що лідер США може вдатися до жорсткішого варіанту, ніж санкції, який має три складники.

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Які сфери Росії можуть опинитися під прицілом США?

Як наголосив Рейтерович, є дві сфери в Росії, по яких США або недостатньо сильно, або взагалі не вдарили. Перша – це банківська сфера. Там, з його слів, є величезний простір для маневру, бо російська економіка долароорієнтована, американці могли б влаштувати там "армагеддон".

Друга сфера Росії, де американці та європейці досі активно співпрацюють – атомна енергетика. По ній можна вдарити, запровадивши не мита, а санкції.

Це поставить Кремль у жалюгідне становище, якого росіяни бояться. Звісно, що є третій варіант – розширення військово-технічної підтримки України,

– озвучив політолог.

Способом для цього може стати механізм продажу американської зброї, однак Рейтерович не виключає, що Трамп може розглянути ідею ленд-лізу. Він, з його слів, може запустити цей процес і це для нього вигідна історія. Політолог підсумував, що для України це буде дуже потужна допомога, а для Росії – серйозний удар.

Нагадаємо, що американський лідер скоротив для Путіна термін на укладання мирної угоди з 50 днів до 10–12 (від 28 липня). Трамп озвучив, що не виключає можливість проведення переговорів з Путіним до завершення дедлайну і анонсував візит свого спецпредставника Віткоффа до Москви.