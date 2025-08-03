Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала предположил, что лидер США может прибегнуть к более жесткому варианту, чем санкции, который имеет три составляющие.

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Какие сферы России могут оказаться под прицелом США?

Как отметил Рейтерович, есть две сферы в России, по которым США или недостаточно сильно, или вообще не ударили. Первая – это банковская сфера. Там, по его словам, есть огромное пространство для маневра, потому что российская экономика доллароориентированная, американцы могли бы устроить там "армагеддон".

Вторая сфера России, где американцы и европейцы до сих пор активно сотрудничают – атомная энергетика. По ней можно ударить, введя не пошлины, а санкции.

Это поставит Кремль в плачевное положение, которого россияне боятся. Конечно, что есть третий вариант – расширение военно-технической поддержки Украины,

– озвучил политолог.

Способом для этого может стать механизм продажи американского оружия, однако Рейтерович не исключает, что Трамп может рассмотреть идею ленд-лиза. Он, с его слов, может запустить этот процесс и это для него выгодная история. Политолог подытожил, что для Украины это будет очень мощная помощь, а для России – серьезный удар.

Напомним, что американский лидер сократил для Путина срок на заключение мирного соглашения с 50 дней до 10 – 12 (от 28 июля). Трамп озвучил, что не исключает возможность проведения переговоров с Путиным до завершения дедлайна и анонсировал визит своего спецпредставителя Уиткоффа в Москву.