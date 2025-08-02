Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дональда Трампа під час розмови із журналістами.

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Що сказав Трамп про можливі переговори з Росією?

Один із журналістів поцікавився у Трампа, чи має він намір поспілкуватися з Путіним ще до завершення встановленого "дедлайну" для врегулювання війни в Україні, на що президент США відповів, що не виключає такої можливості.

Подивимося, що буде. Ми плануємо провести кілька зустрічей і подивимося, що станеться,

– заявив американський лідер.

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що скорочує раніше озвучений "дедлайн" і дає Росії лише 10 днів на припинення війни в Україні. У разі невиконання цієї вимоги США погрожують запровадити вторинні санкції. Так, всі покупці російської нафти обкладатимуться митами.