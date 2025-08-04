Чи може Трамп знизити тарифи?

1 серпня минув крайній термін для переговорів щодо нових тарифі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Напередодні крайнього терміну Трамп встановив ставки, включаючи 35% мито на товари з Канади, 50% для Бразилії, 25% для Індії, 20% для Тайваню та 39% для Швейцарії, згідно з президентським указом.

З моменту повернення Трампа на посаду Білий дім знизив деякі ставки, включаючи зменшення вдвічі імпортних мит, встановлених минулого тижня в рамках угоди з Євросоюзом. Однак ситуація щодо інших країн незмінна, а рішення остаточне.

Багато з них встановлені відповідно до угод. Деякі з цих угод оголошуються, деякі ні, інші залежать від рівня дефіциту або профіциту торговельного балансу, який ми можемо мати з цією країною. Ці тарифні ставки практично встановлені,

– розповів торговий представник США Джеймісон Грір.

Грір також заявив, що нещодавні торговельні переговори з Пекіном були "дуже позитивними" та зосереджені на постачанні рідкоземельних магнітів та мінералів. За його словами, укладення торгової угоди близьке.

Які нові тарифи запровадив Трамп?

Трамп підписав указ про запровадження нових мит на імпорт до США, які коливаються від 10% до 41% для понад 40 країн, набуваючи чинності з 7 серпня.

Для деяких країн нові мита знизилися у порівнянні зі встановленими у квітні, а для інших – навпаки зросли:

Ангола – з 32% до 15%;

Бангладеш – з 37% до 20%;

Боснія і Герцеговина – з 35% до 30%;

Ботсвана – з 37% до 15%;

Бруней – з 24% до 25%;

Камбоджа – з 49% до 19%;

Камерун – з 11% до 15%;

Чад – з 13% до 15%;

Кот-д'Івуар – з 21% до 15%;

Демократична Республіка Конго – з 11% до 15%;

Екваторіальна Гвінея – з 13% до 15%;

Європейський Союз – з 20% до 15% (для більшості товарів);

Фолклендські острови – з 41% до 10%;

Фіджі – з 32% до 15%;

Гайана – з 38% до 15%;\

Індія – з 26% до 25%;

Індонезія – з 32% до 19%;

Ірак – з 39% до 35%;

Ізраїль – з 17% до 15%;

Японія – з 24% до 15%;

Йорданія – з 20% до 15%;

Казахстан – з 27% до 25%;

Лаос – з 48% до 40%;

Лесото – з 50% до 15%;

Лівія – з 31% до 30%;

Ліхтенштейн – з 37% до 15%;

Мадагаскар – з 47% до 15%;

Малаві – з 17% до 15%;

Малайзія – з 24% до 19%;

Маврикій – з 40% до 15%;

Молдова – з 31% до 25%;

Мозамбік – з 16% до 15%;

М'янма – з 44% до 40%;

Намібія – з 21% до 15%;

Науру – з 30% до 15%;

Нігерія – з 14% до 15%;

Північна Македонія – з 33% до 15%;

Пакистан – з 29% до 19%;

Філіппіни – з 17% до 19%;

Сербія – з 37% до 35%;

Південна Корея – з 30% до 15%;

Шрі-Ланка – з 44% до 20%;

Швейцарія – з 31% до 39%;

Тайвань – з 32% до 20%;

Таїланд – з 36% до 19%;

Туніс – з 28% до 25%;

Вануату – з 22% до 15%;

В'єтнам – з 46% до 20%;

Замбія – з 17% до 15%;

Зімбабве – з 18% до 15%.

Для країн, які мають профіцит торгівельного балансу зі США, застосовуватимуть мито у розмірі 10%.