Может ли Трамп снизить тарифы?
1 августа истек крайний срок для переговоров по новым тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Накануне крайнего срока Трамп установил ставки, включая 35% пошлины на товары из Канады, 50% для Бразилии, 25% для Индии, 20% для Тайваня и 39% для Швейцарии, согласно президентскому указу.
С момента возвращения Трампа в должность Белый дом снизил некоторые ставки, включая уменьшение вдвое импортных пошлин, установленных на прошлой неделе в рамках соглашения с Евросоюзом. Однако ситуация в отношении других стран неизменна, а решение окончательное.
Многие из них установлены в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, другие зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который мы можем иметь с этой страной. Эти тарифные ставки практически установлены,
– рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.
Грир также заявил, что недавние торговые переговоры с Пекином были "очень положительными" и сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов. По его словам, заключение торгового соглашения близко.
Какие новые тарифы ввел Трамп?
Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт в США, которые колеблются от 10% до 41% для более 40 стран, вступая в силу с 7 августа.
Для некоторых стран новые пошлины снизились по сравнению с установленными в апреле, а для других – наоборот выросли:
- Ангола – с 32% до 15%;
- Бангладеш – с 37% до 20%;
- Босния и Герцеговина – с 35% до 30% с 35% до 30%;
- Ботсвана – с 37% до 15%;
- Бруней – с 24% до 25%;
- Камбоджа – с 49% до 19%;
- Камерун – с 11% до 15%;
- Чад – с 13% до 15%;
- Кот-д'Ивуар – с 21% до 15%;
- Демократическая Республика Конго – с 11% до 15%;
- Экваториальная Гвинея – с 13% до 15%;
- Европейский Союз – с 20% до 15% (для большинства товаров);
- Фолклендские острова – с 41% до 10% с 41% до 10%;
- Фиджи – с 32% до 15% с 32% до 15%;
- Гайана – с 38% до 15%;\
- Индия – с 26% до 25% с 26% до 25%;
- Индонезия – с 32% до 19%;
- Ирак – с 39% до 35%;
- Израиль – с 17% до 15%;
- Япония – с 24% до 15%;
- Иордания – с 20% до 15%;
- Казахстан – с 27% до 25%;
- Лаос – с 48% до 40%;
- Лесото – с 50% до 15%;
- Ливия – с 31% до 30% с 31% до 30%;
- Лихтенштейн – с 37% до 15%;
- Мадагаскар – с 47% до 15%;
- Малави – с 17% до 15%;
- Малайзия – с 24% до 19%;
- Маврикий – с 40% до 15% с 40% до 15%;
- Молдова – с 31% до 25%;
- Мозамбик – с 16% до 15%;
- Мьянма – с 44% до 40%;
- Намибия – с 21% до 15%;
- Науру – с 30% до 15%;
- Нигерия – с 14% до 15%;
- Северная Македония – с 33% до 15%;
- Пакистан – с 29% до 19%;
- Филиппины – с 17% до 19%;
- Сербия – с 37% до 35%;
- Южная Корея – с 30% до 15%;
- Шри-Ланка – с 44% до 20% с 44% до 20%;
- Швейцария – с 31% до 39%;
- Тайвань – с 32% до 20%;
- Таиланд – с 36% до 19%;
- Тунис – с 28% до 25%;
- Вануату – с 22% до 15%;
- Вьетнам – с 46% до 20%;
- Замбия – с 17% до 15%;
- Зимбабве – с 18% до 15%.
Для стран, которые имеют профицит торгового баланса с США, будут применять пошлину в размере 10%.