Может ли Трамп снизить тарифы?

1 августа истек крайний срок для переговоров по новым тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Накануне крайнего срока Трамп установил ставки, включая 35% пошлины на товары из Канады, 50% для Бразилии, 25% для Индии, 20% для Тайваня и 39% для Швейцарии, согласно президентскому указу.

С момента возвращения Трампа в должность Белый дом снизил некоторые ставки, включая уменьшение вдвое импортных пошлин, установленных на прошлой неделе в рамках соглашения с Евросоюзом. Однако ситуация в отношении других стран неизменна, а решение окончательное.

Многие из них установлены в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, другие зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который мы можем иметь с этой страной. Эти тарифные ставки практически установлены,
– рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

Грир также заявил, что недавние торговые переговоры с Пекином были "очень положительными" и сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов. По его словам, заключение торгового соглашения близко.

Какие новые тарифы ввел Трамп?

Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт в США, которые колеблются от 10% до 41% для более 40 стран, вступая в силу с 7 августа.

Для некоторых стран новые пошлины снизились по сравнению с установленными в апреле, а для других – наоборот выросли:

  • Ангола – с 32% до 15%;
  • Бангладеш – с 37% до 20%;
  • Босния и Герцеговина – с 35% до 30% с 35% до 30%;
  • Ботсвана – с 37% до 15%;
  • Бруней – с 24% до 25%;
  • Камбоджа – с 49% до 19%;
  • Камерун – с 11% до 15%;
  • Чад – с 13% до 15%;
  • Кот-д'Ивуар – с 21% до 15%;
  • Демократическая Республика Конго – с 11% до 15%;
  • Экваториальная Гвинея – с 13% до 15%;
  • Европейский Союз – с 20% до 15% (для большинства товаров);
  • Фолклендские острова – с 41% до 10% с 41% до 10%;
  • Фиджи – с 32% до 15% с 32% до 15%;
  • Гайана – с 38% до 15%;\
  • Индия – с 26% до 25% с 26% до 25%;
  • Индонезия – с 32% до 19%;
  • Ирак – с 39% до 35%;
  • Израиль – с 17% до 15%;
  • Япония – с 24% до 15%;
  • Иордания – с 20% до 15%;
  • Казахстан – с 27% до 25%;
  • Лаос – с 48% до 40%;
  • Лесото – с 50% до 15%;
  • Ливия – с 31% до 30% с 31% до 30%;
  • Лихтенштейн – с 37% до 15%;
  • Мадагаскар – с 47% до 15%;
  • Малави – с 17% до 15%;
  • Малайзия – с 24% до 19%;
  • Маврикий – с 40% до 15% с 40% до 15%;
  • Молдова – с 31% до 25%;
  • Мозамбик – с 16% до 15%;
  • Мьянма – с 44% до 40%;
  • Намибия – с 21% до 15%;
  • Науру – с 30% до 15%;
  • Нигерия – с 14% до 15%;
  • Северная Македония – с 33% до 15%;
  • Пакистан – с 29% до 19%;
  • Филиппины – с 17% до 19%;
  • Сербия – с 37% до 35%;
  • Южная Корея – с 30% до 15%;
  • Шри-Ланка – с 44% до 20% с 44% до 20%;
  • Швейцария – с 31% до 39%;
  • Тайвань – с 32% до 20%;
  • Таиланд – с 36% до 19%;
  • Тунис – с 28% до 25%;
  • Вануату – с 22% до 15%;
  • Вьетнам – с 46% до 20%;
  • Замбия – с 17% до 15%;
  • Зимбабве – с 18% до 15%.

Для стран, которые имеют профицит торгового баланса с США, будут применять пошлину в размере 10%.