Может ли Трамп снизить тарифы?

1 августа истек крайний срок для переговоров по новым тарифам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Накануне крайнего срока Трамп установил ставки, включая 35% пошлины на товары из Канады, 50% для Бразилии, 25% для Индии, 20% для Тайваня и 39% для Швейцарии, согласно президентскому указу.

С момента возвращения Трампа в должность Белый дом снизил некоторые ставки, включая уменьшение вдвое импортных пошлин, установленных на прошлой неделе в рамках соглашения с Евросоюзом. Однако ситуация в отношении других стран неизменна, а решение окончательное.

Многие из них установлены в соответствии с соглашениями. Некоторые из этих соглашений объявляются, некоторые нет, другие зависят от уровня дефицита или профицита торгового баланса, который мы можем иметь с этой страной. Эти тарифные ставки практически установлены,

– рассказал торговый представитель США Джеймисон Грир.

Грир также заявил, что недавние торговые переговоры с Пекином были "очень положительными" и сосредоточены на поставках редкоземельных магнитов и минералов. По его словам, заключение торгового соглашения близко.

Какие новые тарифы ввел Трамп?

Трамп подписал указ о введении новых пошлин на импорт в США, которые колеблются от 10% до 41% для более 40 стран, вступая в силу с 7 августа.

Для некоторых стран новые пошлины снизились по сравнению с установленными в апреле, а для других – наоборот выросли:

Ангола – с 32% до 15%;

Бангладеш – с 37% до 20%;

Босния и Герцеговина – с 35% до 30% с 35% до 30%;

Ботсвана – с 37% до 15%;

Бруней – с 24% до 25%;

Камбоджа – с 49% до 19%;

Камерун – с 11% до 15%;

Чад – с 13% до 15%;

Кот-д'Ивуар – с 21% до 15%;

Демократическая Республика Конго – с 11% до 15%;

Экваториальная Гвинея – с 13% до 15%;

Европейский Союз – с 20% до 15% (для большинства товаров);

Фолклендские острова – с 41% до 10% с 41% до 10%;

Фиджи – с 32% до 15% с 32% до 15%;

Гайана – с 38% до 15%;\

Индия – с 26% до 25% с 26% до 25%;

Индонезия – с 32% до 19%;

Ирак – с 39% до 35%;

Израиль – с 17% до 15%;

Япония – с 24% до 15%;

Иордания – с 20% до 15%;

Казахстан – с 27% до 25%;

Лаос – с 48% до 40%;

Лесото – с 50% до 15%;

Ливия – с 31% до 30% с 31% до 30%;

Лихтенштейн – с 37% до 15%;

Мадагаскар – с 47% до 15%;

Малави – с 17% до 15%;

Малайзия – с 24% до 19%;

Маврикий – с 40% до 15% с 40% до 15%;

Молдова – с 31% до 25%;

Мозамбик – с 16% до 15%;

Мьянма – с 44% до 40%;

Намибия – с 21% до 15%;

Науру – с 30% до 15%;

Нигерия – с 14% до 15%;

Северная Македония – с 33% до 15%;

Пакистан – с 29% до 19%;

Филиппины – с 17% до 19%;

Сербия – с 37% до 35%;

Южная Корея – с 30% до 15%;

Шри-Ланка – с 44% до 20% с 44% до 20%;

Швейцария – с 31% до 39%;

Тайвань – с 32% до 20%;

Таиланд – с 36% до 19%;

Тунис – с 28% до 25%;

Вануату – с 22% до 15%;

Вьетнам – с 46% до 20%;

Замбия – с 17% до 15%;

Зимбабве – с 18% до 15%.

Для стран, которые имеют профицит торгового баланса с США, будут применять пошлину в размере 10%.